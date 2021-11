Gilberto Gil novi član brazilske Akademije za literaturo

Rio de Janeiro, 15. novembra - Brazilski glasbenik Gilberto Gil je bil izbran za novega člana brazilske Akademije za literaturo. "Gilberto Gil pooseblja dialog med znanstveno in popularno kulturo. Pesnik globoke in svetovljanske Brazilije. Odprto uho za vse pozive in zahteve naših državljanov," je povedal predsednik akademije s sedežem v Riu de Janeiru Marco Lucchesi.