Sovič svojo razrešitev ocenjuje kot politično motivirano

Maribor, 12. novembra - V četrtek razrešeni predsednik uprave Boris Sovič je danes zavrnil vse razloge, zaradi katerih ga je nadzorni svet družbe razrešil in zatrdil, da je bila odločitev nadzornikov politično motivirana in sprejeta še preden so bili znani razlogi zanjo. To se po njegovem "da opaziti tudi iz kakšne izjave koga od predstavnikov oblasti v medijih".