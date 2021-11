Minister Simoniti na obisku v jugovzhodni Sloveniji

Novo mesto/Ribnica/Mirna Peč, 12. novembra - Minister za kulturo Vasko Simoniti je skupaj z drugimi predstavniki vlade danes na obisku v jugovzhodni Sloveniji. Na programu ima sestanek s predstavniki Rokodelskega centra Ribnica in Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto ter ogled knjižnice frančiškanskega samostana Nova štifta pri Ribnici in muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni peči.