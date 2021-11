Pošta izdala zadnji letošnji sklop znamk in filatelističnih izdelkov

Maribor, 12. novembra - Pošta Slovenije je danes izdala zadnji letošnji sklop znamk in filatelističnih izdelkov. Izšle so štiri redne praznične znamke, dve z božičnima in dve z novoletnima motivoma, na katerih so motivi novoletne voščilnice, ognjemeta, kristusovega rojstva in treh kraljev. Praznične znamke so izšle v samolepilnih polah ter priročnih zvežčkih.