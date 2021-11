Podpisana pogodba za izgradnjo kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana

Kamnik, 11. novembra - Predstavniki občin Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana so s predstavnikom družbe KPL danes podpisali pogodbo za gradnjo regionalne kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana. Vrednost projekta je ocenjena na 2,46 milijona evrov, od tega bosta država in Evropski sklad za regionalni razvoj prispevala okoli dva milijona evrov.