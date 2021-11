Podnebna konferenca v Glasgowu ob več odprtih vprašanjih proti koncu

Glasgow, 12. novembra - V Glasgowu naj bi se iztekla podnebna konferenca, na kateri delegati skoraj 200 držav iščejo rešitve, s katerimi bi segrevanje Zemlje ohranili v okvirih pariškega sporazuma in dvig temperature omejili na 1,5 do dve stopinji Celzija. Številna vprašanja še ostajajo odprta - od zmanjšanja toplogrednih plinov do financiranja podnebnega ukrepanja.