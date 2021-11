Minister Podgoršek pred vladnim obiskom jugovzhodne Slovenije na Dolenjskem in v Beli krajini

Šmarješke Toplice, 11. novembra - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se pred petkovim obiskom vlade v jugovzhodni Sloveniji že danes mudi na Dolenjskem in v Beli krajini. Srečal se je s šmarješkim županom Marjanom Hribarjem, obiskuje tudi kmetije. Na Dolenjskem, Kočevskem in v Beli krajini se danes mudijo tudi drugi vladni predstavniki.