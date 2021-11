V črnomaljski poslovni coni tris Kanižarica na voljo več zemljišč

Črnomelj, 14. novembra - V črnomaljski poslovni coni Tris Kanižarica je po petletnem urejanju potrebne infrastrukture na voljo večje število zemljišč različnih površin. V njeno urejanje so v zadnjih petih letih vložili nekaj manj kot 1,32 milijona evrov. Črnomaljska občina je prispevala dobrih 680.000 evrov, preostanek so pokrili z državnim in evropskim denarjem.