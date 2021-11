Član filmske ekipe zaradi smrti med snemanjem toži Baldwina

Los Angeles, 11. novembra - Vodja razsvetljave v produkciji filma Rja Serge Svetnoy je v sredo na sodišču v Los Angelesu vložil tožbo proti Alecu Baldwinu in desetim drugim osebam zaradi tragične smrti snemalke Halyne Hutchins v Novi Mehiki. Svetnoy jim očita malomarnost in trdi, da ga bo čustveno breme preganjalo do konca življenja.