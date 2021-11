V združenju ravnateljev podpirajo samotestiranje učencev do 5. razreda v domačem okolju, ostalih pa v šolah

Ljubljana, 10. novembra - V združenju ravnateljev so izrazili podporo samotestiranju učencev od 1. do 5. razreda in mladostnikov s posebnimi potrebami v domačem okolju, za ostale pa je samotestiranje po njihovi oceni pod določenimi pogoji možno izvesti v šolskem okolju. Ravnatelji na današnjem sestanku s šolskim ministrstvom na večino vprašanj sicer niso dobili odgovorov.