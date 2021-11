Poštni sindikat opozarja na težave ob novih protikoronskih ukrepih

Ljubljana, 10. novembra - V Sindikatu delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije opozarjajo pristojne na težave in stiske, s katerimi se ta teden na terenu soočajo zaposleni, zaradi nekaterih dodatnih omejitev in ukrepov ob preverjanju pogoja PCT. Kot izpostavljajo, nekateri ukrepi v praksi niso izvedljivi oz. povzročajo velike ovire pri opravljanju javne službe.