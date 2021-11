Podjetja pri nas povprečno pripravljena na prilagoditve

Ljubljana, 14. novembra - Podjetja v Sloveniji so povprečno pripravljena na prilagoditve, ki jih narekuje kriza zaradi covida-19, je pokazala analiza družbe Dun & Bradstreet. Po prilagodljivosti so se najbolje odrezala podjetja v podravski regiji, majhne enote in podjetja z registrirano predelovalno dejavnostjo.