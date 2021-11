Večer: Kriminalisti v zvezi z lažnimi zdravniškimi potrdili s preiskavo v ZD Lenart

Maribor, 10. novembra - Mariborski kriminalisti, ki so zaradi izdajanja lažnih zdravniških spričeval v torek pridržali dva zdravnika, so po pisanju časnika Večer bili tudi v Zdravstvenem domu Lenart. Direktor Jožef Kramberger je pojasnil, da so pri njih "opravili informativni razgovor v povezavi z nekdanjim zaposlenim zdravnikom".