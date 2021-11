Kopitarjevi kralji v Montrealu do šeste zaporedne zmage

Montreal, 10. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL prišli do šeste zaporedne zmage. Na gostovanju pri Montreal Canadiens so po podaljšku zmagali s 3:2, junak večera pa je bil Adrian Kempe, ki je zadel po 3:39 dodatne igre, kar je bil njegov peti gol v sezoni.