Sojenje za umor starejše ženske pri Oplotnici za zaprtimi vrati

Maribor, 9. novembra - Na Okrožnem sodišču v Mariboru se je danes začela glavna obravnava na sojenju 77-letniku, ki naj bi februarja v Zlogoni Gori pri Oplotnici do smrti zabodel svojo spečo ženo. Sodnica Simona Murko je odločila, da bo proces zaradi varstva osebnega in družinskega življenja obdolženega in pokojne potekal za zaprtimi vrati.