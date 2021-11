Policisti zaznavajo večje število ponarejenih covidnih potrdil

Ljubljana, 9. novembra - Policisti od začetka uvajanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 zaznavajo večje število ponarejenih potrdil o izvedbi PCR-testov, potrdil o cepljenju, potrdil o prebolevnosti in drugih potrdil za priznavanje pogoja PCT. Med 2. in 8. novembrom so obravnavali deset ponarejenih potrdil o izpolnjevanju pogojev PCT, so sporočili s policije.