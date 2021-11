Festival Enimation bo v Mariboru 11. odprl svoja vrata

Maribor, 9. novembra - S četrtkovim uradnim odprtjem v Lutkovnem gledališču Maribor se bo v Mariboru začel 11. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation. Večina filmskih projekcij in družabnih dogodkov se bo do sobote odvrtela v Vetrinjskem dvoru. Osrednji del dogodka predstavlja mednarodni tekmovalni program, med katerimi bo žirija izbrala najboljše.