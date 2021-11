Andrijanič: Slovenija si je zadala digitalno in zeleno preobrazbo postaviti v vrh predsedovanja

Dubaj, 8. novembra - Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je med 6. in 8. novembrom obiskal Združene arabske emirate. Obiskal je slovenski paviljon na Expu 2020, na srečanju Mednarodne zveze za ceste pa je poudaril, da si je Slovenija zadala digitalno in zeleno preobrazbo postaviti v vrh predsedovanja, so sporočili iz Službe za digitalno preobrazbo.