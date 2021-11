Sakašvilija zaradi gladovne stavke premestili v bolnišnico

Tbilisi, 8. novembra - Po več tednih gladovne stavke so zaprtega nekdanjega gruzijskega predsednika Mihaila Sakašvilija premestili v zaporniško bolnišnico, so danes poročali gruzijski mediji. Sakašvilija, ki je več let živel v izgnanstvu v Ukrajini, so aretirali oktobra, ko se je vrnil v domovino.