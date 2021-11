Iniciativa Glas ljudstva v predvolilnem času z zahtevami do političnih strank

Ljubljana, 8. novembra - Mreža civilne družbe in nevladnih organizacij, ki se v predvolilnem času povezuje v iniciativo Glas ljudstva, je na današnji novinarski konferenci med drugim naslovila problematiko pravne države, podnebnih sprememb, stanovanjske politike, starejših in socialne države. Obenem politične stranke poziva, da se do njihovih zahtev opredelijo.