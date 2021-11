General Electric načrtuje cepitev v tri družbe

Boston, 9. novembra - Ameriški industrijski konglomerat General Electric se namerava v prihodnjih dveh letih in pol razdeliti v tri ločena podjetja. Nastala bodo podjetja GE Aviation, GE Healthcare in še eno, ki bo dejavno na področju obnovljivih virov energije, energetike in digitalizacije, so danes v Bostonu sporočili iz koncerna.