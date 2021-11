Nemška policija izključila teroristično ozadje napada z nožem na vlaku

Berlin, 7. novembra - Nemška policija je danes sporočila, da pri sobotnem napadu z nožem na hitrem vlaku na progi Passau-Hamburg, v katerem so bili ranjeni štirje potniki, ni šlo za teroristično dejanje. Znakov islamističnega ozadja niso našli, prav tako 27-letni storilec, ki so ga že prijeli, ni imel pomagačev, so dodali na novinarski konferenci v Neumarktu.