Svet zajeli protesti za podnebno pravičnost; v Glasgowu več deset tisoč ljudi

Glasgow, 6. novembra - Po vsem svetu so se odvili veliki protesti za podnebno pravičnost. Skupno naj bi se po napovedih na okoli 300 dogodkih zbral milijon ljudi. Največji shod so pripravili v danes sicer deževnem in precej mrzlem Glasgowu, kjer se je po navedbah organizatorjev, gibanja Koalicija COP26, zbralo 100.000 ljudi.