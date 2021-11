Krek in Logarjeva pozvala k doslednemu spoštovanju vseh ukrepov

Brdo pri Kranju, 6. novembra - Vlada in strokovna svetovalna skupina za covid-19 sta po mnenju direktorja NIJZ Milana Kreka in vodje svetovalne skupine Mateje Logar danes sprejela ukrepe, ki jih v tem trenutku nujno potrebujemo, saj bomo brez njih težko premagali novi koronavirus. To so predvsem ukrepi za zaščito življenj, sta ocenila.