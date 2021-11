Razpis za podporo vključitvi v sheme kakovosti

Ljubljana, 5. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo javni razpis, prek katerega lahko kmetije in pravne osebe dobijo nepovratna sredstva za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021. Na voljo je skupaj 500.000 evrov, vloge bo mogoče vložiti od 19. novembra do 20. decembra do 14. ure.