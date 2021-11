Travner, Jurič, Lamberger in Grah Lazarjeva zanikali vpliv politike na policijo

Ljubljana, 5. novembra - Pred komisijo DZ, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo policije, so se danes zvrstili dva nekdanja prva moža policije Andrej Jurič in Anton Travner ter nekdanji in sedanja vodja NPU, Andrej Lamberger in Petra Grah Lazar. Vsi so v svojih pričanjih zanikali vpliv politike na delo policije in politično kadrovanje.