EU in London brez preboja glede severnoirskega protokola

Bruselj, 5. novembra - EU in Združeno kraljestvo še vedno nista dosegla preboja v pogajanjih o izvajanju severnoirskega protokola, ključnega dela sporazuma o brexitu. V EU so danes London znova pozvali k iskrenemu sodelovanju in opozorili, da bi imela sprožitev 16. člena protokola, ki omogoča enostransko neupoštevanje dogovora, resne posledice.