FAO: Kazalec mednarodnih cen hrane najvišje po juliju 2011

Pariz, 4. novembra - Mednarodne cene hrane so se oktobra dodatno zvišale. Indeks cen hrane, ki zajema mesečno gibanje cen v košarici ključnih živil, raste že tri mesece zapored in je oktobra pristal na najvišji ravni po juliju 2011, ugotavlja Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Zadnji dvig so na mesečni ravni povzročili predvsem dražja olja in žitarice.