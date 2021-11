Največ Slovencev prek spleta kupuje oblačila in čevlje

Ljubljana, 4. novembra - V prvem četrtletju letos je v Sloveniji prek spleta nakupovalo 59 odstotkov ljudi, starih med 16 in 74 let. Največ med njimi, 39 odstotkov, jih je kupovalo oblačila, čevlje in dodatke. Največ spletnih kupcev je opravilo do dva spletna nakupa, nakupi so bili največkrat vredni med 100 in 299 evrov.