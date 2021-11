Zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni ključno za uspešno zdravljenje

Ljubljana, 4. novembra - Pred svetovnim dnevom sladkorne bolezni, 14. novembrom, je danes potekala okrogla miza, na kateri so sodelujoči spregovorili o zgodovini bolezni in življenju z njo. Poudarili so, da je zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni ključno za kasnejše uspešno zdravljenje in opozorili na pomanjkanje diabetologov v državi.