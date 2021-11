V Ljubljano znova prihaja Evropski simpozij hrane

Ljubljana, 4. novembra - Ljubljana bo od sobote do ponedeljka gostila Evropski simpozij hrane oz. European Food Summit, ki je prvič potekal leta 2019. V treh dneh se bodo zvrstili številni dogodki, na katerih bodo govorci z vsega sveta s svojimi zgodbami spodbujali k naprednemu razmišljanju in delovanju za boljšo in trajnostno prihodnost.