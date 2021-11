OZS ostro proti morebitnemu zapiranju gospodarstva

Ljubljana, 4. novembra - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ostro nasprotujejo morebitnemu zapiranju gospodarstva. "Vlado pozivamo, da naj med ukrepi za zajezitev širjenja epidemije ne bo zapiranja gospodarstva," so poudarili in zagotovili, da so obrtniki in podjetniki pripravljeni dosledno spoštovati vse zaščitne ukrepe.