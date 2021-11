Odbor DZ prikimal višji proračunski porabi in zavrnil dvig prispevne stopnje delodajalcev

Ljubljana, 3. novembra - Člani odbora DZ za finance so kljub opozorilom fiskalnega sveta in dela opozicije potrdili vladni predlog spremembe odloka, s katerim bodo proračunski odhodki letos za 670 milijonov evrov višji od tistih, ki jih je aprila določil DZ. Zavrnili pa so predlog Levice o postopnem dvigu prispevne stopnje delodajalcev s sedanjih 8,85 na 12,05 odstotka.