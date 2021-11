Opozicija za ukrepe za hitro pomoč najranljivejšim zaradi povišanja cen energentov

Ljubljana, 3. novembra - Poslanske skupine SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP v luči povišanja cen energentov zahtevajo sklic nujne seje odborov DZ za infrastrukturo in za gospodarstvo. Na njej bi razpravljali o ukrepih za hitro pomoč najranljivejšim, vlado pa bi ob tem med drugim pozvali k analizi stanja z naborom možnih ukrepov in k začasni regulaciji.