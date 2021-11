Evergrande kupcem v štirih mesecih predal 57.400 nepremičnin

Peking, 3. novembra - Kitajski nepremičninski velikan Evergrande, katerega kriza je zamajala kitajske in svetovne finančne trge, je kupcem od julija do oktobra predal več kot 57.400 nepremičnin. Sporočilo podjetja je še eno v vrsti dejanj, ki naj bi pomirila vlagatelje in okrepila zaupanje v njegovo prihodnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.