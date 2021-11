V ZDA cepivo proti covidu-19 za otroke od pet do 11 let odobril tudi CDC

Washington, 3. novembra - Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v torek v ZDA sledil upravi za hrano in zdravila ZDA (Fda) in odobril izredno uporabo Pfizer/BioNTech cepiva proti covidu-19 za otroke stare od pet do 11 let. Direktorica CDC Rochelle Walensky je odobritev izdala kmalu po priporočilu panela znanstvenih svetovalcev CDC.