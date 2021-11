Martinovanje v Mariboru odpovedano

Maribor, 2. novembra - Zaradi slabih epidemioloških razmer in pričakovanega zaostrovanja ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom so v Mariboru odpovedali Martinovanje. Odločitev so sprejeli potem, ko je Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor predlagal odpoved vseh oblik organiziranega zbiranja v Mariboru in širši okolici, so sporočili iz ZTM.