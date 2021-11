Znan bo dobitnik literarne nagrade booker

London, 3. novembra - Nocoj bodo razglasili dobitnika literarne nagrade booker, vredne 50.000 britanskih funtov. V ožjem izboru za nagrado so romani The Promise avtorja Damona Galguta, A Passage North Anuka Arudpragasama, No One Is Talking About This Patricie Lockwood, The Fortune Men Nadife Mohamed, Bewilderment Richarda Powersa in Great Circle Maggie Shipstead.