V Nikaragvi pred volitvami zaprli več kot 1000 lažnih profilov

Los Angeles, 2. novembra - V Nikaragvi so tik pred volitvami, ki bodo potekale v nedeljo, zaprli razvejano mrežo več kot 1000 lažnih profilov na različnih socialnih omrežjih in spletnih straneh, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz podjetja Meta, matične družbe omrežij Facebook in Instagram.