Macron in Johnson za zmanjšanje napetosti v ribiškem sporu, London to zanika

Rim/Pariz/London, 31. oktobra - Francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Boris Johnson sta se danes v Rimu dogovorila o zmanjšanju napetosti v odnosih, ki so se zaostrili po ribiškem sporu med Francijo in Združenim kraljestvom, so sporočili iz Elizejske palače. Iz Downing Streeta so kasneje tak dogovor zanikali in sporočili, da mora Pariz storiti prvi korak.