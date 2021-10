Vlada soglaša s posojilom Razvojne banke Sveta Evrope SID banki in stanovanjskemu skladu

Ljubljana, 29. oktobra - Vlada je na današnji dopisni seji soglašala z morebitnim financiranjem Razvojne banke Sveta Evrope Slovenske izvozne in razvojne banke (SID) in Stanovanjskega sklada RS. V primeru SID banke gre za posojilo v višini do 50 milijonov evrov, pri Stanovanjskemu skladu RS pa za posojilo v višini do 70 milijonov evrov.