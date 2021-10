Podpisan sporazum med obema EPK 2025 Novo Gorico z Gorico in Chemnitzem

Nova Gorica, 29. oktobra - Novogoriška občina in nemška občina Chemnitz, obe Evropski prestolnici kulture leta 2025, sta danes podpisali sporazum o sodelovanju. Ta bo prispeval k razvoju umetniškega programa in izvajanju kulturne strategije. Sporazum so podpisali novogoriški župan Klemen Miklavič, župan občine Chemnitz Sven Schulze in goriški župan Rodolfo Ziberna.