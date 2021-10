Naročila trajnih dobrin v ZDA septembra navzdol

Washington, 27. oktobra - Naročila trajnih dobrin v ZDA so septembra na mesečni ravni padla za 0,4 odstotka na 261,3 milijarde dolarjev, potem ko so avgusta v primerjavi z julijem narasla za 1,3 odstotka, poroča ministrstvo za trgovino ZDA. Pred septembrom so naročila trajnih dobrin rasla štiri mesece zapored.