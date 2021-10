Osumljena poskusa uboja v Mežici ostaja v priporu

Mežica, 27. oktobra - Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je 47-letni ženski, ki je osumljena poskusa uboja leto dni mlajšega zunajzakonskega partnerja v Mežici 25. septembra letos, še za dva meseca podaljšalo pripor. To je do 25. decembra. Sodišče se je za to odločilo zaradi ponovitvene nevarnosti, so za STA pojasnili na sodišču.