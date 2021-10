Washington, 27. oktobra - V ZDA so v proračunskem letu 2021, to je od začetka lanskega do začetka letošnjega oktobra, aretirali 72.000 nezakonitih priseljencev, kar je bistveno manj kot v prejšnjih letih. Gre za aretacije na ozemlju ZDA, ne pa tudi tiste na meji.