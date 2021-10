Googlovo krovno podjetje Alphabet preseglo pričakovanja, delnice vseeno navzdol

New York, 27. oktobra - Starševsko podjetje Googla Alphabet je z dobičkom in prihodki v tretjem četrtletju letos krepko preseglo napovedi analitikov, kljub temu pa so se mu delnice v podaljšanem borznem trgovanju po objavi rezultatov pocenile. Letos so se od začetka januarja sicer podražile že za 57 odstotkov.