Na gradbišču drugega tira umrl delavec

Kozina, 26. oktobra - Na gradbišču drugega tira pri naselju Beka v občini Hrpelje-Kozina se je danes okoli poldneva smrtno ponesrečil delavec, ki je padel z gradbenega odra in obležal neodziven. Prvo pomoč so mu prvi nudili sodelavci, kasneje pa gasilci GD Materija in reševalci. Oživljanje ni bilo uspešno, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.