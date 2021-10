Zagreb/Pulj, 26. oktobra - V zalivu Slana na otoku Veliki Brion so danes v morje vrnili dve morski želvi, glavati kareti, Ello-Ravko in Martina, ki so ju poškodovani našli v hrvaškem Jadranu. Za želvi so skrbeli v centru za okrevanje morskih želv, ki deluje v okviru puljskega akvarija.