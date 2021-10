Novela zakona o igrah na srečo v nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 26. oktobra - DZ je danes ob obstrukciji Levice, SAB, SD, LMŠ in nepovezanih poslancev z 39 glasovi za in dvema proti sklenil, da je predlog novele zakona o igrah na srečo primeren za nadaljnjo obravnavo. Novela bi med drugim prinesla delno liberalizacijo področja in omogočila več prirediteljev klasičnih iger na srečo.