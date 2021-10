Simpozij na SAZU bo podal nove poglede na Adama Bohoriča

Ljubljana, 27. oktobra - Razred za filološke in literarne vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti je v okviru 500-letnice Bohoričevega rojstva pripravil simpozij Novi pogledi na Adama Bohoriča. Na simpoziju s pričetkom ob 9. uri bodo predstavili Bohoriča in njegovo delo v slovenskih in širših evropskih okvirih ter odmeve na Bohoričevo delo v naslednjih stoletjih.